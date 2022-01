Sådan vælger du den rigtige træning: Test hvilken motivationstype du er

Hopper du direkte i træningstøjet, når du vågner eller kommer hjem fra arbejde? Eller skal du altid tvinge dig selv afsted? Formentlig er det lidt en blanding.

Eller måske er du gået helt i stå med din træning eller aldrig rigtigt kommet i gang i det omfang, du drømmer om - simpelt hen fordi du har svært ved at motiverer dig selv.

Heldigvis kan du selv gøre en masse for at styre og styrke din motivation. Ved at lære dig selv lidt bedre at kende, kan du skrue op for antallet af dage, hvor du rent faktisk godt gider at træne.

5 motivationstyper - hvilken er du?

Vi kan inddeles i 5 motivations-typer: