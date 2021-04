5 tips: Sådan undgår du smerter på hjemmekontoret

Ryggen værker, skuldrene sniger sig op under ørene, og en spændingshovedpine kribler gennem din nakke og lægger sig som et stramt bånd om din pande. Det er ikke altid rart at arbejde fra hjemmekontoret. De ergonomisk korrekte kontorstole og hæve-sænke-borde fra kontoret er i mange tilfælde udskiftet med hårde spisestole og borde, der enten er for høje eller for lave.

Resultat? Ømme kroppe og risiko for kroniske skader på ryg og nakke. Men det er der heldigvis råd for!

Med nogle få ændringer på hjemmekontoret kan du afhjælpe smerterne og komme din værkende krop til livs. Fysioterapeut og klinikejer af FysioDanmark Herlev, Nicklas Rassing, giver her sine bedste råd til at undgå de negative følger af at arbejde på hjemmekontor.





1. Vær opmærksom på, hvor du sidder

Selvom det er skønt at sidde i solen, er det ikke smart i en arbejdssituation. Sidder du et sted, hvor du får en solstråle ind på skærmen, har mange nemlig tendens til at knibe øjnene sammen for at kunne se, hvad der står på skærmen. Kniber du øjnene sammen en hel dag, så spænder du op i en masse unødige muskler, hvilket giver den klassiske spændingshovedpine, som mange døjer med.

Sådan gør du:

Placér dig væk fra vinduerne, så du hverken får sol ind på skærmen eller i ansigtet. Så kan dine øjne bedre slappe af, og du har mindre tendens til at spænde op i ansigt og nakke.





2. Én skærm er bedre end to

Selvom det kan være rart at have to store skærme tilsluttet computeren, så er det ikke særlig smart rent ergonomisk. Ofte kommer vi nemlig til at sidde statisk stille med kroppen og kigge fra den ene til den anden side hele dagen. Gør vi dette over længere tid, giver det en masse spændinger i nakken, hvilket kan fremkalde smerter.

Sådan gør du:

Nøjes med en enkelt skærm, og sørg for, at den er placeret korrekt: Sæt dig med ret ryg foran skærmen. Når du kigger ligeud, skal øjnene kunne hvile lige på overkanten af skærmen. Så undgår du spændinger i nakken. Sidder du med en bærbar computer, kan du med fordel placere nogle bøger eller andet under, så skærmen kommer op i den korrekte højde.