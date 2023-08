Mig og min træningsmakker: "Jeg vil fandeme ikke tabe den middag"

Lav et lille program, som du så overholder. Det er opskriften på en god træningsvane for de to gamle højskoleveninder Jeanette og Line, der har forpligtet sig til at lave styrke- og pulsøvelser 7 minutter om dagen. De kører nu en streak på fjerde år. Træning alene eller sammen med en makker? Jeanette er ikke i tvivl: Hun kunne slet ikke forestille sig at undvære sin træningsmakker. Hør om alle fordelene ved at have en veninde, der holder dig til ilden og få Jeanettes bedste tips.

Jeanette, 41 år, styrketræner (hver for sig) med veninden Line Hvor kender du din træningsmakker fra?

“Line og jeg gik på samme højskole for 20 år siden, og den dag i dag er hun en meget tæt veninde.” Hvordan blev hun din træningsmakker?

“Under corona-lockdown var hun begyndt at træne med en app, der hedder ‘7 minute workout’. Hun sagde: ‘Det kunne være fedt, hvis du var med på den,’ så vi kunne holde hinanden op på det. Så begyndte vi at træne hver for sig derhjemme.”

Hvad træner I?

"Det er styrketræningsprogrammer a 7 minutters varighed, og man kan vælge mellem fx bagdel, mave, overkrop osv. Vi vælger selv program, og efter hver fuldendt træning sender vi den anden et screenshot af skærmen, hvor der står 'workout completed'. Der er skarp deadline: Den skal sendes inden kl. 23.59."

Hvad sker der, hvis I ikke træner?

“Så skylder man den anden en middag på restaurant. Vi spiller bedst ud af tre. Det vil sige, at man må glemme træningen én gang, men sker det igen – uden at den anden er sprunget en træning over – skal man give en lækker middag. Det er kun sket to gange på tre år. Vi er så meget konkurrencemennesker begge to, og det er derfor, vi har kørt den så længe. Det er dét, der holder os til ilden. Vi vil fandeme ikke tabe den middag!” Hvad giver det dig?

“Jeg har kunnet mærke forskel på min krop. Normalt løber jeg eller går til spinning, så det er et godt supplement. Bare det, at jeg fx kan lave flere armbøjninger nu, end jeg kunne i starten. Det giver mig kort sagt en bedre grundform.”

Hvilken forskel gør din makker?

“Jeg ville ikke få lavet øvelserne, hvis vi ikke havde den challenge. Jeg ville forsøge, men hvis hun dropper aftalen, så gør jeg også. Der er noget forpligtende i, at det screenshot skal tikke ind hver dag før midnat. Uanset om jeg har hovedpine eller er syg. Jeg har trænet foran Orange Scene på Roskilde Festival, og Line har været i gang på en parkeringsplads til en bryllupsfest. Der er ingen undskyldning!” Det lyder lidt hårdt?

“Nej, det er et positivt pres. Jeg er Line evigt taknemmelig for, at hun fik mig i gang. Jeg kan simpelthen ikke forsvare over for mig selv, at jeg ikke kan nå at træne sølle 7 minutter på en dag. Bagefter kan jeg mærke forskel på min krop, og så kan jeg sige: ‘Jeg har styrketrænet i dag’.”