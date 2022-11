Hvordan får jeg pulsen op, hvis jeg ikke kan bruge mine ben?

Der er flere muligheder for at holde dig i form, selvom du på grund af en skade eller et handicap ikke kan bruge dine ben i træningen.

Det kræver bare, at du er en smule kreativ og frem for alt ser mulighederne frem for begrænsningerne.

Særligt når det kommer til pulstræning er kredsløbet ligeglad med, om det er overkroppens eller underkroppens muskler, der arbejder.

Du kan altså i store træk opnå et tilsvarende sundhedsudbytte og kalorieforbrænding, som hvis du kunne bruge hele kroppen.

Rent styrkemæssigt er der også masser af muligheder for at holde kroppen i form uden brug af benene.

Et moderne fitnesscenter byder på masser af muligheder for at angribe musklerne i bryst, ryg, arme og core, uden at benene behøver at være aktivt involveret.

Så selv hvis benene tages helt ud af ligningen, er der altså rig mulighed for at træne alsidigt og få pulsen op.