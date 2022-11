Fald til ro med blid motion inden sengetid

Vi er typisk “på” fra morgen til aften. Det trækker store veksler rent mentalt, og også din krop tager en tørn.

Hvad enten du sidder ned i mange timer – eller omvendt har et stående job – så vil din krop typisk være mærket efter en lang arbejdsdag. Spændte og ømme muskler er noget, som mange døjer med.

Ved at lave statiske stræk – som betyder, at strækket holdes et stykke tid – kan du reducere spændinger i muskler, sener og bindevæv, hvilket får kroppen til at slappe af.

Hjernen har også haft travlt i løbet af dagen, og måske har du været i en eller flere situationer, hvor kroppen har udskilt stresshormoner. Med dybe og afslappede vejrtrækninger kan du påvirke dit nervesystem, så du får kroppens indre system ned i gear og kommer til at slappe af.

Det er et rigtigt godt første skridt på den rejse, der gerne skal føre dig sikkert i drømmeland.