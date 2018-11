Over 4000 af jer, fantastiske I FORM-læsere, har deltaget i vores store sundheds-undersøgelse 2018 og gjort os klogere på alt fra jeres nattesøvn til madvaner og måden, I ser jer selv på. Det er der kommet en masse interessant data ud af, og vi har lært jer endnu bedre at kende.

Når det kommer til jeres træningsvaner, tegner der sig et billede af, at I generelt går op i at forblive sunde og raske, og at jeres kroppe fungerer, som de skal. Det er også et tema, der går igen, når vi spørger ind til jeres træning. Uanset om du er mest til gang, løb eller fitness, så er bevæggrunden for at få trænet nemlig den samme for over halvdelen af jer. I hopper i træningstøjet for at få mere overskud og energi, mens næsten lige så mange af jer træner for at holde sygdomme og skavanker fra døren.

Flittige, men travle læsere

Undersøgelsen viser, at rigtig mange af jer prioriterer træningen højt og kommer afsted flere gange om ugen. Godt gået! Størstedelen af jer hopper faktisk i træningstøjet hele 3-4 gange om ugen og kan glæde jer over at høste rigtig mange pluspoint på sundhedskontoen. Kun 3,5 % af jer svarer, at I aldrig træner. Mon ikke I kan lokkes i træningstøjet med et kort og effektivt hjemmetræningsprogram?

Selvom knap hver femte svarer, at de aldrig skipper en træning, så kan I blive forhindret. På de dage, hvor I ikke kommer afsted som planlagt, skyldes det ofte mangel på tid, energi eller motivation.