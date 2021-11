6 styrkeøvelser, der gør dig til en bedre løber

Er du vild med at løbe, er det også en fordel at være vild med styrketræning. Løb belaster nemlig dine muskler og sener, så det er vigtigt at styrke disse, hvis du vil undgå skader.

Derfor har vi lavet et effektivt videotræningsprogram med 6 nøje udvalgte øvelser. Vores kompetente træner viser alle øvelserne undervejs – du skal blot følge med.

Laver du programmet et par gange om ugen, kan du faktisk nedsætte risikoen for overbelastningsskader markant. Så der er god grund til at finde træningsmåtten frem, hvis du gerne vil løbe smertefrit.