Så nemt effektiviserer du dit løb

LØB – får dig lynhurtigt i god form

Når solen skinner, er det nemt nok at få snøret løbeskoene, men på de dage, hvor du er træt, det regner, du har fået kritik på jobbet eller har skændtes med manden, trækker sofaen og Netflix måske mere i dig. Et godt trick er at skrive dine løbeture ind i kalenderen og notere ned, præcis hvor langt og hvordan du skal gøre. Det gør det mentalt lidt sværere at aflyse – især hvis du også på forhånd har lagt løbetøjet frem. Det giver en fantastisk succesfølelse, hver gang du overholder din aftale med dig selv.

Et andet godt fif er at få en løbemakker. Når der står én og venter på dig, føler du dig helt sikkert mere forpligtet til at komme afsted. Find gerne en makker, der bor tæt på dig, fx en af dine naboer.

Er du lige startet med at løbe, skal der måske ikke stå 5 eller 10 km på dit træningspas. Virker træningen uoverskuelig, er det sværere at komme afsted, og lidt er meget bedre end ingenting. Det gælder også de dage, hvor du er træt. Er energien helt i bund, så tag dit løbetøj på, men drop intervallerne, og gå eller lunt en tur rundt om blokken. Hvem ved, når du først er kommet afsted, kan det jo være, at du forlænger turen.

Ryk din løbeform