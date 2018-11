En skridttæller får dig til at motionere mere

En skridttæller holder dig sund i årevis

For første gang har eksperter undersøgt, om en skridttæller øger dit aktivitetsniveau på længere sigt. Og svaret er ja!

Flere undersøgelser har efterhånden vist, at trackere, skridttællere og andre smarte gadgets, som måler din daglige aktivitet, gavner sundheden på den korte bane. Eksempelvis får en skridttæller dig til at gå 1,5 km mere hver eneste dag. Men nu er der også bevis for, at skridttælling giver bonus på længere sigt ved at motivere til mere bevægelse.

I et forsøg gennemførte lidt over tusind testpersoner et 12-ugers gå-program. Én gruppe fik skridttællere som hjælpemiddel, mens en anden måtte klare sig på egen hånd. Da forskerne sammenlignede de to grupper tre år senere, var der tydelig forskel i aktivitetsniveauet: De, der i sin tid havde brugt skridttæller, gik en del mere hver dag og var i øvrigt bedre til at få dyrket hårdere motion i løbet af ugen.

Find dit eget gang-program her

Resultat efter tre år

Mere nøjagtigt resulterede forsøget i, at de deltagere, der i forsøget havde brugt skridttæller, tog 600 ekstra skridt om dagen. Derudover dyrkede deltagerne med skridttællere 24-28 minutters ekstra motion om ugen i moderat eller hårdt tempo.

Kilde: St George's University of London