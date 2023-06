Efter befrugtningen begynder du at producere store mængder af hormonerne progesteron og østrogen, der skal skabe de bedste vækstvilkår for det befrugtede æg.

Du producerer også et særligt graviditetshormon, der hedder hCG (humant Chorion Gonadotropin). Det sørger for, at slimhinden i livmoderen vokser godt til uden at blive afstødt, sådan som det ellers sker, når du har menstruation.

hCG er det hormon, som måles med en graviditetstest. Men i uge 1 har du endnu ikke produceret nok hCG til, at du kan få et sikkert testsvar på, om du er gravid eller ej. Så vent lidt endnu.