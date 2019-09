Stressekspertens 10 bedste råd

Vær realistisk ...

… i din planlægning. Hvis du propper din dag med alt for mange gøremål, bliver du bare skuffet, når du ikke kommer i mål med det hele. At kende og anerkende sine egne begrænsninger er et vigtigt skridt i kampen mod stress.

Prioritér timerne i drømmeland ...

Gør noget unyttigt ...

… hvis du vil undgå stress. For lidt søvn og hvile generelt er nemlig en glidebane mod stress. Hvis vi glemmer at lade op, bliver vi trætte, og overskuddet ryger, vi kommer bagud med arbejdsopgaverne, og så ruller stressbolden.… i stedet for kun at fylde dit liv med pligter. Selvfølgelig skal der gøres rent, og vasketøjet ordner jo heller ikke sig selv, men mon ikke opgaverne kan vente til i morgen? Spænd et par rulleskøjter på fødderne, eller gør noget andet, hvor dit eneste formål er at have det sjovt. Når du løsner op og giver plads til fornøjelser, får du mere energi og overskud, og det er med til at forebygge stress.

Stiller du rimelige krav til dig selv ...

Aftaler både lørdag og søndag ...

… eller har du svært ved at leve op til dine egne forventninger om, hvor god en kæreste, medarbejder eller mor du skal være? Mange bliver stressede, fordi de presser sig selv alt for hårdt og går med en konstant frygt for ikke at slå til. Tænk over, om det virkelig er rimeligt, at du skal levere toppræstationer over hele linjen, og om du har samme forventninger til andre mennesker. Dine omgivelser vil sikkert ikke engang opdage det, hvis du sænker ambitionerne lidt.… er måske lidt for meget. Hvis du har en tætpakket hverdag, kan det være en god idé at hellige enten lørdag eller søndag til afslapning. Når vi vil det hele, kommer vi hurtigt til at udtrætte os selv, og selvom en dag uden planer kan virke som spild af tid, er det måske netop det, der gør, at du føler dig opladt og klar til den kommende uge.

STRESS-TEST: Test dig selv og find ud af, hvor stresset du egentlig er