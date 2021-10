Ledighedsstress

Mange af os kobler stress sammen med det at have et krævende arbejde, men stress behøver ikke at hænge sammen med et stort arbejdspres, og det er slet ikke unormalt at være stresset som ledig. Faktisk kæmper ganske mange ledige med koncentrations- og hukommelsesbesvær, indre uro, generel mistrivsel og andre symptomer på stress.

Måske er det bekymringer om fremtiden og økonomien, der fylder hos dig. Usikkerheden omkring, hvornår situationen ændrer sig, kan være rigtig svær. Mange føler også, at de mister en stor del af deres identitet, og de skammer sig måske endda over at fortælle andre, at de ikke har et job.

Det er rigtig ærgerligt – dels fordi der naturligvis intet er at skamme sig over, men også fordi de negative tanker ikke bare kan spænde ben for dit mentale velvære, men også for din jobsøgning

