Du ligger i din seng, du er træt, og den eneste sommerferie, du længes efter, er en tur til drømmeland. Men du kan. Bare. Ikke. Falde. I søvn. Der er for varmt. Der er ikke en vind, der rører sig udenfor. Din dyne føles som en forvokset varmedunk. Argh!

Sommeren kan være en svær tid at sove igennem. Særligt hvis den byder på såkaldte tropenætter, hvor temperaturen på intet tidspunkt kommer under 20 grader. Dét kombineret med lyse nætter og tidlig fuglesang kan være opskriften på søvnløshed. Vi har allesammen en temperatur, der er ideel for os at sove i. Den er forskellig fra person til person, så for de få vil en tropenat være som en vuggevise, mens andre foretrækker en temperatur helt ned til 15 grader. Du har sikkert også prøvet at skulle skændes med en partner om, hvorvidt vinduet skal være åbent eller ej. For os allesammen gælder det dog, at kropstemperaturen falder en smule i løbet af natten – forskere antager, at vi skruer ned for temperaturen for at spare på energien. Men den mekanisme kan godt blive forstyrret, hvis der er for varmt udenfor, og det kan gøre det sværere at falde i søvn.

Ud over at det er dybt frustrerende at ligge søvnløs med sved på panden, så er det heller ikke sundt for dig at misse din søvn. Søvnmangel svækker din koncentrationsevne, du bliver lettere stresset, og dit immunsystem lider også – bare for at nævne nogle af de ting, der sker, når kroppen ikke får tilstrækkeligt hvile.

Heldigvis er der en del, du selv kan gøre for at holde varmen væk fra soveværelset – også uden at skulle ud at investere i et airconditionanlæg. Ofte kan selv små forandringer i dine natlige rutiner nemlig gøre en stor forskel. Herunder giver vi dig 14 gode råd at få en god nats søvn, når sommertemperaturerne rammer.