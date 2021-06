Sådan får du de bedste løbeture i sommervarmen

Sådan tackler du sommervarmen, når du skal på løbetur

Brillerne beskytter dine øjne effektivt mod solens UV-stråling. Sørg for, at de er lette og sidder godt fast, så de ikke glider ned, mens du løber.

Skal du løbe langt i varmen, er det godt at få noget vand undervejs. Med et væskebælte slipper du for at løbe med en drikkedunk i hånden.

Når du skal vælge træningstøj, gælder det om at finde balancen mellem at beskytte dig mod solen uden at få det for varmt. En god løsning er en let T-shirt i et svedtransporterende materiale, som dækker skuldrene. Nederst kan du bruge korte tights eller løse shorts, som giver luft. Gå gerne efter tøj i lyse farver, som bliver mindre varme.

2. Smør løs

Solcreme er noget af det vigtigste, når du træner om sommeren. Smør dig ind ca. 20 minutter før løbeturen, og brug rigeligt! Der skal en håndfuld til for at dække hele kroppen. Ved at vælge en særlig sportssolcreme kan din hud ånde friere, og du undgår desuden, at cremen løber ned i øjnene, når du sveder.

3. Gå efter skygge

Læg så meget som muligt af din løbetur i skyggen. Det kan fx være fra træerne i parken eller høje bygninger i byen. Du kan også med fordel søge ind i skoven, når solen bager. Du slipper nemlig for ca. 50 procent af UV-strålingen ved at træne under de tætte træer frem for under åben himmel, og du får samtidig en køligere tur.

4. Lyt til kroppen

Det er ikke på de varmeste dage, du skal forsøge at sætte personlig rekord. Så sænk ambitionerne og tempoet lidt, og vær opmærksom på kroppens signaler undervejs. Symptomer som svimmelhed og hovedpine kan være tegn på, at du er ved at koge over. Så er det vigtigt at stoppe træningen – også selvom du ikke føler, at du er i mål endnu.

5. Fyld vand på tanken

Det er vigtigt at være i væskebalance, når du begynder løbeturen, for ellers får du hurtigt problemer i varmen. Begynd derfor at tanke op i god tid inden, og drik også godt efter turen. Du kan eventuelt tage vand med undervejs, hvis du forventer, at træningen bliver hård. Eller du kan lægge ruten forbi et sted, hvor du kan købe noget at drikke. Er du i tvivl, om du er dækket ind på væskefronten, kan du holde øje med farven på din urin. Den skal gerne være klar eller lysegul.

Sådan bør du drikke før, under og efter løbeturen:

Før: Drik et stort glas vand til hvert måltid i løbet af dagen samt endnu et kort før løbeturen.

Under: Træner du mere end én time i sommervarmen, bør du drikke vand jævnligt undervejs, men i små mængder ad gangen. Er temperaturerne oppe på 25-30 grader, bør du også drikke på kortere ture. Regn med ca. en halv til en hel liter i timen.

Efter: Drik ca. 1,5 gange den væskemængde, du har svedt ud på løbeturen. Vej dig fx før og efter for at få en idé om, hvor meget det er. Få også gerne lidt salt indenbords – enten i vandet eller gennem din mad.