Er du over 40? Så tag en lur for din hjernes skyld

Får du dårlig samvittighed over at lægge dig på sofaen og falde i søvn om eftermiddagen? Det bør du ikke. Middagslure lader nemlig til at være guld værd for hjernen. Især hvis du er fyldt 40 år. Et studie fra England viser en sammenhæng mellem regelmæssige middagslure og større hjernevolumen. Mens alle oplever, at hjernens størrelse skrumper en smule med alderen, bremses tempoet af forfaldet altså hos de af os, der tager “en morfar”. Læs også: Depressions-test: Har du symptomer på depression?

Især relevant for hjernesyge Den nye viden er især relevant for mennesker med kognitive problemer og hjernesygdomme som fx depression, fordi deres hjerner i forvejen er mere udsatte end andres – sandsynligvis “hjulpet på vej” af søvnproblemer.

“Sammenhængen mellem at tage lure og have større hjernevolumen kunne tyde på, at regelmæssige lure giver en vis beskyttelse mod neurodegeneration ved at kompensere for dårlig søvn,” forklarer forskerteamet til den engelske avis The Guardian.