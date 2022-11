3 effektive veje til at få mere energi

Føler du dig fuldstændig drænet for energi, er lysten til at træne lige så stor som til at bestige et bjerg i snestorm. Det er imidlertid en vigtig pointe, at træthed ikke kun kommer naturligt efter høj fysisk aktivitet. En af de hyppigste årsager er faktisk, at kroppen bruges for lidt og går i en form for dvale. Så du kan med fordel se dig selv som en hund, der skal luftes en halv til en hel time om dagen.

Heldigvis vil den overvindelse, som det kræver at få dig op og ud ad døren, ikke vare ved. Når først folk begynder at motionere for fx at tabe sig eller blive stærkere, har de ikke lyst til at stoppe igen. Og det forklarer de oftest med, at de har fået mere energi, når de har trænet, og nu vil de ikke undvære den gode fornemmelse. Med andre ord: Giv træning en chance for at vise, hvad den giver af energi.

De fleste får hurtigst og nemmest kickstartet deres energi netop via bevægelse. Det er en genial modgift mod træthed og “kan tages” uden bivirkninger.