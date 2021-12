Neglene har brug for næring

Skøre negle, der flosser og flækker, eller hvor du faktisk kan løfte et lag af, er virkelig irriterende.

Ifølge læge Søs Wollesen skyldes den slags bøvl med neglene ofte, at vi simpelthen ikke er gode nok til at passe på dem.

Vi vasker hænder og spritter af, men glemmer, at neglene – præcis som alt andet – også har brug for næring. Første skridt er derfor at pleje det yderste af poterne bedre. Det får du tips til herunder.