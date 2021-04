5 simple og effektive tips: Sådan passer du på din hud under og efter træning

5. Genbrug aldrig dit træningstøj

Vi kender måske alle dét med at tænke: "Så meget har jeg ikke svedt, den her t-shirt kan godt tåle en gang mere" eller "Den skal alligevel udsættes for sved igen". Desværre er det guf for bakterierne. Selvom det er anstrengende at skulle vaske så meget træningstøj, bør du altid sørge for at bruge helt rent og nyvasket tøj til dine træninger.

Det brugte tøj vil nemlig indeholde gammelt sved, som kan udvikle sig til bakterier. Og når du træner og bliver varm, vil hudens porer åbne sig, hvorfor din hud bliver mere modtagelig over for bakterierne i dit beskidte tøj. Så sørg lige for at smide det i vasketøjskurven, så snart det er brugt en enkelt gang.