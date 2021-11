Kend din skæl

Mange skammer sig, når jakkekraven udsmykkes med skæl. For der hersker en udbredt myte om, at skæl skyldes manglende hygiejne. Det er en misforståelse!

Skæl er udtryk for, at noget har bragt din hovedbund ud af balance. Hovedbunden er et af de steder på kroppen, som er udstyret med flest talgkirtler. Deres opgave er at producere fedt, som skal hindre udtørring og beskytte mod snavs.

På hovedbunden er der også en mængde bakterier og svampe, som ligeledes er med til at skabe et sundt miljø, der holder huden fin. Når vi får skæl, så skyldes det, at der er gået kuk i denne fedt- og bakteriebalance. Derfor skal balancen genoprettes for at slippe af med det generende drys.

Første skridt er at få styr på, hvilken slags skæl du har fået.

Der findes tre typer skæl: