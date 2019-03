Der er ærgerligt, når vi får købt for meget mad og ikke kan nå at spise spegepølsen og det halve kålhoved, før det er blevet dårligt. Men det er mindst lige så ærgerlig, når vi smider mad ud, der ikke fejler noget som helst, fordi vi tror, at det er for gammelt.

Denne type unødvendigt madspild er desværre ret udbredt. Folkene bag madspilds-app'en "Too good to go" estimere, at hver tredje af os ikke helt har styr på de forskellige datomærkninger, der er på vores fødevarer – og derfor smider vi maden ud, så snart den dato, der står på emballagen, er overskredet. Og det på trods af, at en meget stor del af denne mad sagtens kan holde sig længere.

Derfor har folkene bag madspilds-app'en "Too good to go" taget initiativ til – i samarbejde med en række store fødevareproducenter som fx Coop, Arla, Unilever, Carlsberg og Toms – at tilføje en præcisering til den eksisterende "bedst før"-mærkning, så der på en lang række fødevarer fremover vil komme til at stå

"BEDST FØR – OFTE GOD EFTER"

Men hvad betyder de forskellige datomærkninger egentlig? Hvor længe kan mad med en "bedst før – ofte god efter"-dato holde sig? Og hvad med holdbarheden på fødevarer helt uden datomærkning? Få svar på dine spørgsmål om holdbarhed, datomærkninger og madspild her.