Selina lærte at slippe kontrollen – vandrede sig til færre bekymringer

Fra kontrolfreak til øjebliksnyder

Én rute blev hurtigt til to, og den 41-årige revisor har nu talrige vandreture på CV’et. De mange kilometer har udover at give hende en ubeskrivelig kærlighed for naturens ro ændret noget fundamentalt i Selina.

”Jeg har altid haft det bedst med at have styr på ting. Jeg er nok lidt en kontrolfreak og har det bedst med at planlægge mig ud af en situation. Det kan man bare ikke, når man er på især langdistanceturene. Der vil altid ske nogle uforudsete ting, man ikke har kontrol over.”

Ifølge Selina kan vi lære meget af at komme ud i det fri og sætte ét ben foran det andet. Selv om hun ikke er helt uskyldig selv peger hun blandt andet fingre af de mange skærme, vi til dagligt sidder klistret til. For hende er naturen et nemt og hurtigt afbræk, som alle bør nyde lidt mere.

Fokus på de mest basale behov

Da vi talte med Selina, var hun på vej ud for at færdiggøre et af sine største vandreeventyr. For et år siden begyndte hun den berømte Pacific Crest Trail, og nu er hun tilbage for at gå den sidste etape. Ruten er uforudsigelig og byder på lange strækninger i skoldhed ørken og iskoldt snelandskab. Det er en rute, der kickstarter overlevelsesmentaliteten hos vandrerne.

”Det er meget få ting, du skal forholde dig til på sådan en tur. Det handler meget om, hvordan din krop har det. Du går 30-35 km om dagen, og du skal kun tænke på, hvor langt du skal gå, hvornår du får noget at spise eller drikke. Det bliver de helt basale behov, du skal have opfyldt, og det er bare virkelig fedt,” fortæller Selina os begejstret.

”Det er helt fantastisk at slippe al kontrollen og kun forholde sig til at være lige nu og her og i naturen.”