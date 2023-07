Vi har alle en. Nogles er høj, andres er lav, og de fleste af os har bare en, der ligger et sted midtimellem. Den betyder meget for vores liv, men man kan ikke gøre alverden for at ændre den – man er født med et potentiale, og så kan det udleves i højere eller mindre grad.

Der er også flere gode grunde til at interessere sig for intelligens: Hvis du tror, IQ “bare” handler om din evne til at løse verdensfjerne hovedbrud, så tager du helt fejl. Vores IQ har indflydelse på alt fra vores lønniveau til vores forventede levealder.

Vores IQ betyder overraskende meget for de liv, vi kommer til at leve. Her er nogle af de ting, som din intelligens har betydning for.