Vores IQ stabiliserer sig i 20'erne, hvorefter vi mere eller mindre hænger på den IQ, vi nu engang har. Dog falder IQ en smule, jo ældre vi bliver, ligesom vores intelligens også ser ud til at forandre sig gennem livet.

Det skyldes forskellen på det, der kaldes den krystalliserede intelligens, over for den flydende intelligens. Den krystalliserede intelligens handler om den viden, vi har akkumuleret gennem et liv, og den vil fx hjælpe, hvis vi skal løse sproglige opgaver, mens flydende intelligens er den, der hjælper os, når vi står over for nye opgaver.

I takt med at vi bliver ældre, forbedres vores krystalliserede intelligens, mens vores flydende intelligens svækkes. Så selvom din IQ måske forbliver den samme, vil du muligvis klare dig bedre i de sproglige segmenter af en IQ-test, jo ældre du bliver, og tilsvarende vil du måske halte bagefter i de segmenter, der handler om logik.