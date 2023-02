Når nogen gaslighter, gør de det for at få magt over et andet menneske og nedbryde dem over tid.

Inden for psykologien taler man om to faktorer, som skal være til stede, for at der er tale om gaslighting: at det foregår konsekvent over lang tid, og at den, der gaslighter, mere eller mindre bevidst går efter at skade den anden og nedbryde tilliden til vedkommendes egen virkelighedsopfattelse.