Et studie fra Harvard University med deltagere fra 136 lande viser fx, at personer, der donerer penge eller laver frivilligt arbejde, er 42 procent mere tilbøjelige til at være lykkelige i deres liv.

Et andet studie, hvor 10.000 ansatte skulle udfylde spørgeskemaer om deres job, viste, at de gladeste ansatte og dem, der blev længst i jobbet, var dem, der brugte mest tid på at hjælpe deres kolleger.