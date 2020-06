1. Motion dæmper inflammation

Inflammation er en slags betændelsestilstand og kroppens måde at reagere på infektioner eller skader. Det er altså ikke i sig selv skadeligt, men i nogle tilfælde kan der opstå kronisk inflammation i kroppen, som kan bidrage til at udvikle mange alvorlige sygdomme, blandt andet kræft.

Men sørger du for at være fysisk aktiv, kan du selv være med til at holde den indre betændelsestilstand nede. Der er netop bred enighed blandt eksperterne om, at motion er en direkte vej til at modvirke kronisk inflammation.





2. Motion giver bedre fordøjelse

Tyk- og endetarmskræft er nogle af de kræftformer, der med sikkerhed kan forebygges af bevægelse og motion. Det kan hænge sammen med, at fysisk aktivitet stimulerer tarmen og giver en bedre fordøjelse. Når du spiser, tager det derfor kortere tid for maden at passere gennem dit mave-tarm-system. Det betyder, at eventuelle kræftfremkaldende stoffer også har kortere tid til at være i kontakt med din tarmvæg, så risikoen for, at de kan gøre skade, bliver mindre.





3. Motion påvirker hormonerne

Det kvindelige kønshormon østrogen er nødvendigt for, at kroppen kan fungere, men desværre kan det også øge din risiko for at få brystkræft. Jo mere østrogen, jo større risiko. Og her ser det ud til, at motion spiller en vigtig rolle. Når du regelmæssigt træner og bevæger dig i det daglige, nedsætter du nemlig mængden af østrogen, som bliver produceret i dine æggestokke. Faktisk har undersøgelser peget på helt op til 30 procent lavere risiko for brystkræft blandt kvinder, der er fysisk aktive og endnu ikke har nået overgangsalderen.

Efter overgangsalderen falder østrogenniveauet – dog ikke så meget hos overvægtige, da hormonet stadig dannes i fedtvæv. Derfor spiller motion igen en rolle, for sørger du som kvinde for at holde dig normalvægtig efter overgangsalderen, blandt andet ved at være aktiv, er din risiko for brystkræft lavere end hos en overvægtig, viser forskning.