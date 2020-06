I et andet større studie fra 2019 tyder resultaterne på samme positive sammenhæng mellem motion og kræftrisiko. Her har amerikanske forskere gennemgået hundredvis af studier på området og når frem til, at et højt aktivitetsniveau – sammenlignet med et lavt aktivitetsniveau – forebygger kræft i blandt andet blæren, spiserøret, nyrerne og maven.

Forskerne har altså de senere år haft mulighed for at undersøge en mere bred vifte af kræftformer – også nogle af de mere sjældne. Og deres konklusioner understreger blot, at fysisk aktivitet sandsynligvis reducerer risikoen for langt de fleste former for kræft.