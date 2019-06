Er frugt sundt eller skidt? Skal jeg spise løs eller holde igen? Bliver jeg tyk af æbler og pærer, eller er det netop en god snack under kuren? Det er ikke så mærkeligt, hvis du er forvirret over, hvad der er op og ned i forhold til frugt. Der har været mange diskussioner om de farverige lækkerbiskener, som er blevet lagt mere og mere for had gennem årene. Frem for alt på grund af deres høje sukkerindhold. Alene ordet “sukker” kan nemlig give skræmmebilleder i hovedet af ekstra kilo på vægten, en krop tappet for energi og alverdensandre helbredstrusler.

Måske er det derfor, at danskerne i stigende grad har droppet æbler, druer og meloner i indkøbskurven. De seneste ti år er vores frugtindtag faldet med 15-20 procent, viser undersøgelser, og i snit spiser voksne i dag ca. 200 gram dagligt, hvilket er 100 gram under det, der er godt at få om dagen.

Men er frugt virkelig så slemt, som det ofte bliver udråbt til? Ikke hvis du spørger Sundhedsstyrelsen, der uden tøven anbefaler os at gå om bord i de saftige lækkerier hver eneste dag. For selvom de gemmer på en del naturligt frugtsukker, er frygten for det langt hen ad vejen misforstået.

De sunde gevinster trumfer uden tvivl de ekstra kalorier, og når studier peger på skadelige virkninger af frugtsukker, handler resultaterne primært om de tomme kalorier fra fx juice, læskedrikke, morgenmadsprodukter og andet, som er industrielt fremstillet. Og det er en helt anden snak, end når du nyder et stykke frisk frugt.

Selv hvis du spiser et halvt kilo, altså en del mere end anbefalet, får du kun omkring 50 gram kulhydrater og 250 kalorier fra de naturlige sukkerstoffer. Det er mindre end 20 procent af den anbefalede daglige mængde kulhydrater og blot 12-15 procent af dit kaloriebehov.

Den sundeste indpakning

Der er altså ingen grund til at slå op med bananer og co. Det afgørende er nemlig, at frisk frugt kommer i en sund og naturlig indpakning. Blandt andet får du – ligesom ved grøntsager – en god portion fibre, der er med til at holde tarmsystemet i topform og beskytte mod forhøjet kolesteroltal, åreforkalkning og flere typer kræft såsom tyktarms-, endetarms- og brystkræft.

Desuden får du rigeligt af C-vitamin, der har en enorm betydning for kroppens evne til at opbygge stærke led og sener og samtidig fremmer optagelsen af jern.

Et andet godt argument for at gnaske frugt hver eneste dag er de mange antioxidanter, der gemmer sig i skrællen og kødet. Det kan du også sagtens få fra grøntsager, men nogle af de allermest gavnlige af slagsen er faktisk ekstra godt repræsenteret i frugten, fx de blåviolette antocyaniner, som især bær er proppet med.