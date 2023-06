Da halvandet år var gået, så forskerne via MR scanninger, at hjernen tilmed var skrumpet mindre hos krydsordsgruppen end computerspilsgruppen.

I studiet fra Duke og Columbia University rekrutterede man 107 personer i 70 års alderen med milde kognitive udfordringer som fx problemer med at huske, planlægge eller koncentrere sig. Udfordringer, som kan være et forstadie til demens.

Køber du primært ugeblade og magasiner for krydsordenes skyld? Og er dine familiemedlemmer blevet vant til at høre dig ytre sætninger som: "Hvad er et andet ord for …?"

Gangprogram med intervalgang til dig, der vil bruge gang som effektiv slankemotion – og tilmed gøre det let for dig selv. Gå-programmet kommer med lydfiler til at have med i ørerne undervejs.

Bakkes op af andre studier

En af forklaringerne på, hvorfor krydsord har den effekt på de kognitive evner, kan hænge sammen med, at den ældre generation er mere vant til den form for hjernegymnastik end computerspil og derfor også er bedre i stand til at løse krydsordsopgaver end computerspil.

Andre studier har også fundet sammenhæng mellem krydsord og forebyggelse af demens. Fx et studie publiceret i British Medical Journal fra 2018, hvor man fulgte 500 ældre fra de var 64 til 79 år. De ældre, der spillede krydsord, var blandt dem, der klarede sig bedst i kognitive test.

Læs også: 7 gevinster, din hjerne indkasserer, når du dyrker motion

Studiet fandt dog samme resultater hos ældre, der læste lange bøger, løste Soduko eller lærte at spille nye musikinstrumenter. En del forskning tyder på, at bare det at holde sig i gang med et eller andet i sin fritid – hvad end det er motion, at strikke eller lave hjerneopgaver som krydsord – kan have en positiv indvirkning mod demens.