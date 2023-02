10 tegn på depression, du skal holde øje med

Depression er en af de mest udbredte psykiske sygdomme overhovedet, og ubehandlet kan det have alvorlige konsekvenser for den, der rammes. Men hvilke symptomer skal man være opmærksom på?

Der findes ikke en entydig tjekliste over depressionssymptomer, da vi som mennesker er vidt forskellige. Derfor føles depression måske for nogle som konstant tristhed og modløshed, mens andre bliver rastløse og har svært ved at sove, og nogle er slet ikke i stand til at føle noget overhovedet.

Men fælles for symptomerne er, at de er vedvarende, og umiddelbart kan det føles, som om der ikke er noget, der hjælper.

En tommelfingerregel lyder, at når du har symptomer i mere end 14 dage, skal du tale med en læge. En depression kan nemlig i værste fald føre til selvmordstanker, og 10-15 pct. af svært deprimerede ender med at tage deres eget liv, hvis ikke de kommer i behandling.