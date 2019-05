For mange mænd er måne og høje tindinger noget, der kommer før eller siden. Heldigvis er det mindre udbredt blandt kvinder at miste håret, men ikke desto mindre oplever en tredjedel af os et større hårtab på et eller andet tidspunkt i livet. Og det kan have store konsekvenser for vores selvbillede, når håret falder af – måske netop fordi hårtab er noget, vi forbinder med mænd.

På en almindelig dag taber vi 50-100 hår. Over en periode på 7 år vil alt vores hår på den måde være skiftet ud. Men der kan altså komme perioder, hvor vi taber meget mere hår, end vi producerer. Det kaldes med et medicinsk udtryk for alopecia og refererer ikke til årsagen til hårtabet, men blot til det faktum, at man taber usædvanligt meget hår.

Årsagerne til, at vi får alopecia, er både mange og meget forskellige. Den bedst kendte er alderens uundgåelige indtræden. Hvis du forbinder en fyldig hårpragt med ungdom, er du altså ikke helt galt afmarcheret. Vi kvinder mister nemlig ca. 10 procent hår for hvert årti, vi lever. Det skyldes simpelthen, at de enkelte hårsække kun kan producere et vist antal hår i løbet af et liv. Modne kvinder bliver derfor også tyndhårede ligesom mænd – vi bliver det bare på en anden måde. Mænd får oftest høje tindinger og skaldet isse, mens kvinder oplever en mere generel udtynding af hårpragten, når de små hårproducenter går på pension.