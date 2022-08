Hofteholdere ligger i undertøjsskuffen, men de ægte af slagsen finder vi altså inde i kroppen i form af små stabiliserende muskler, som er alfa og omega for, at hoften fungerer, som den skal. Disse små muskler ligger så dybt, at vi hverken kan se dem eller få fat i dem ved fx at massere dem. De skal trænes og vedligeholdes med fysisk aktivitet, og det skal de hele livet. Bliver de små muskler ikke trænet, kan hoften blive ustabil, og du risikerer at lave fejlagtige bevægelser, som slider på kroppen. Langt de fleste gener i hoften opstår, fordi vi laver fejlstillinger gennem længere tid, og noget i eller omkring hoften slides forkert.

Du træner de små muskler, når du går på trapper, når du løber, og når du styrketræner ben og baller. Det gælder i særdeleshed om at have stærke baglår og baller, hvis du vil holde hoften godt på plads. Mange tror, at sport og motion slider på hoften, men det er lige omvendt. Motion bliver først skidt for hofteregionen, hvis du overanstrenger dig eller laver forkerte bevægelser gentagne gange, fx efter en skade, eller hvis du har ondt et andet sted i kroppen og overkompenserer i hoften. Smerter under motion kan også skyldes en medfødt hoftefejl, der ikke er blevet opdaget.

Vi har samlet otte øvelser for hoften. Fire, der forebygger smerter, og fire, du kan lave, hvis du allerede døjer med smerter.