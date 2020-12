Dette skal du gøre mere af, hvis du vil forebygge nakkesmerter

Vær aktiv mindst 30 min.

En af de bedste måder til at forebygge smerter i nakken er at få pulsen op en halv time om dagen, fx ved at løbe eller cykle. Men det hjælper faktisk også på smerter, der allerede er der, fordi der kommer blod ud til de ømme muskler.

Den bedste stilling er den næste

Der kan hurtigt gå mange timer i den samme arbejdsstilling, når du bliver grebet af en opgave. Veksl mellem at stå op og sidde, hvis du har mulighed for det.

Sørg for at få din nattesøvn

For få timer på øjet påvirker din oplevelse af smerte, så du får sværere ved at håndtere den. Tag evt. smertestillende for at sove bedre, hvis du har ondt i nakken.