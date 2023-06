Flere og flere får alvorligt ondt i ryggen

“Rygsmerter er især udbredte i den ældre del af befolkningen, og fordi vi har mange ældre i Danmark, har vi i forvejen et stort problem med rygsmerter. Det er fx den hyppigste årsag til, at folk forlader arbejdsmarkedet før tid,” fortæller han.

På verdensplan vil der i 2050 være 36 pct. flere, der døjer med alvorlige rygproblemer , end der er i dag. Det skyldes simpelthen, at vi bliver flere og flere mennesker på kloden, samtidigt med at vi bliver ældre og ældre.

Har du knas med ryggen, er du langtfra den eneste. Rygsmerter er et stigende problem i samfundet. Og det bliver kun værre i løbet af de kommende årtier. Sådan lyder den nedslående melding fra et internationalt forskerhold , der på baggrund af 30 års data har kortlagt fremtidsprognosen for rygproblemer.

“Vi har brug for, at folk kan blive længere tid på arbejdsmarkedet, så der er nogen til at producere varer og til at tage sig af de mange ældre. Pensionsalderen skulle også meget gerne tilbringes uden rygsmerter, der hæmmer os i at leve det liv, vi gerne vil,” forklarer han.

Ifølge professor Jan Hartvigsen vil det blive et kæmpe samfundsmæssigt problem , hvis ikke vi gør noget for at stoppe udviklingen.

Her kan vi sætte ind

Selvom prognosen er dyster, er den gode nyhed, at der er flere steder, vi kan sætte ind for at stoppe udviklingen. Som samfund kan vi fx se på, hvordan vi indretter arbejdsmarkedet, så færre arbejder med hårdt fysisk arbejde hele livet, lyder det fra Jan Hartvigsen.

Han mener også, at sundhedssystemet skal blive bedre til at hjælpe patienter med kroniske rygproblemer videre i deres liv:

“I dag er vi gode til at tilbyde scanninger, operationer og medicin. Men vi skal blive bedre til at tilbyde skræddersyede løsninger, der hjælper folk med at leve et godt og aktivt liv i hverdagen.”

Og sidst men ikke mindst har vi som enkeltpersoner også et ansvar for at forebygge rygproblemer via en sund livsstil.

“Vi har fx et ansvar for ikke at blive for tykke, ikke at ryge og for at motionere. Overvægt og inaktivitet er nemlig nogle af de væsentligste årsager til rygproblemer,” lyder det fra Jan Hartvigsen.

