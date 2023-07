Bryster kommer i alverdens størrelser og former. Nogle synes, det er rarest at støtte dem med en bh. Andre synes, det er dejligt befriende at gå uden.

Hvis du tilhører sidste gruppe, men er tilbageholdende med at smide bh’en, fordi du er bange for, at dine bryster bliver mere slappe af det, kan vi berolige dig: Det gør de ikke.