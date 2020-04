Stop madspild – sådan!

Hvilke fordele er der ved at undgå madspild?

Ud over miljøet vil din pengepung og din sundhed nyde godt af at undgå madspild.

Hver husstand i Danmark ville således kunne spare cirka 7.000 kroner om året, hvis vi blev bedre til at undgå madspild og bruge rub og stub. Eftersom noget af det, vi smider allermest ud af, er frugt og grønt, vil din krop formentlig heller ikke klage over, at du begynder at spise op i stedet for at gemme appetitten til usunde snacks.