Madpakkepapir er godt for maden - og miljøet

Hvad er det godt til?

Du kender det – om ikke fra dine børns madpakker, så fra din egen barndom. Og det brune papir, du lægger imellem rugbrødsmadderne, er en rigtig fin løsning til madpakken. Fortsæt endelig med at bruge det.

Hvad skal du være opmærksom på?

Madpakkepapir kan indeholde fluorstoffer, men dem slipper du for, når du vælger en variant, der bærer Svanemærket. Fluorstoffer er problematiske for miljøet, fordi de ikke kan nedbrydes, og kravler de fra papiret og over i din mad, kan de påvirke dit immunsystem. Stofferne er desuden mistænkt for at være kræftfremkaldende og hormonforstyrrende.



Ved at bruge genanvendelig emballage til dine rugbrødsmadder, som fx. Bee's Wrap eller Sandwichposen, slipper du for floustoffer og gør miljøet en tjeneste.