Brug glasbeholdere til din mad og skån miljøet

Hvad er de gode til?

Glasbeholdere er de helt store dukse inden for emballage. De fylder godt nok en del, men dur til alle madvarer og afgiver meget få eller ingen kemikalier til de fødevarer, du propper i dem. Fordelen ved de pladskrævende fætre er desuden, at de kan genbruges, så du sparer miljøet for affald.

Hvad skal du være opmærksom på?

Ikke alt glas kan tåle varme, så hæld ikke den varme kødsovs i en glasbeholder, medmindre du er sikker på, at den tåler høje temperaturer. Genbruger du glas fra fx marmelade, skal du altid lade glasset stå oprejst, så maden ikke kommer i kontakt med låget, som kan afgive bisfenol A.