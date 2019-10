Plastikbøtter holder i længden

Hvad er de gode til?

Plastikbeholdere er generelt et fornuftigt emballagevalg – både for din sundhed og miljøet. De kan bruges igen og igen, og der er god lovgivning på området. En del plastikbøtter tåler både frost og varme, så de kan smides i fryseren og mikroovnen – tjek, hvilke temperaturer dine bøtter kan klare, ved at se efter symbolerne, som ofte sidder i bunden.

Hvad skal du være opmærksom på?

Genbruger du plastik­bøtten fra fx is? Det må du gerne, men kun til føde­varer, der ligner den, der oprindeligt var i den. Var det is, så brug den kun til kolde fødevarer, der minder om is. Du skal fx ikke putte sure fødevarer i den – surt er nemlig typisk noget, der kan ændre afgivelsen af stoffer fra emballage.

Gode råd

Inden du køber et produkt af plastik, så hold det op til næsen. Lugter det af plastik? Så stil det tilbage på hylden, for hvis det lugter, afgiver det uønskede stoffer.

Vask altid emballagen, inden du tager den i brug første gang – så vasker du eventuelle stoffer i overfladen af.

Dåser - Når du har åbnet en dåse med fx makrel, men ikke kan spise det hele på én gang, skal resten hældes over i en anden emballage. F.eks. en plastikbøtte. Lakken brydes nemlig, når dåsen åbnes, og så er der adgang til metaller, som kan afgive tin til din mad og give den en metallisk smag.