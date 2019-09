Hvad er de gode til?

Den gennemsigtige pose med det lille skrivefelt er god til alle madvarer. Og så er den, som navnet indikerer, et godt valg, når du skal fryse din mad ned. Fryseposen er nemlig, i modsætning til mange øvrige emballagetyper, designet til at kunne tåle de lave temperaturer. Nogle plastikbeholdere kan også tåle frost, men fordelen ved posen er, at den ikke tager lige så meget plads i fryseren.

Hvad skal du være opmærksom på?

Som udgangspunkt er en frysepose ikke beregnet til varm mad. Har du brug for en pose, der kan tåle varme, skal du gå specifikt efter den slags, der hedder fryse- og kogeposer. Tjek i øvrigt, at det rent faktisk er en frysepose, du har fået fingrene i, og ikke fx en madpakkepose. De to ligner hinanden til forveksling, men madpakkeposen er tyn­dere i materialet og ikke beregnet til at blive frosset ned.

Der findes desuden et hav af plastik­poser, men du må kun komme fødevarer i dem, der er egnet til formålet. Så affalds- og indkøbs­posen kan du godt holde langt væk fra maden.

Gode råd