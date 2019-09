Bruger du (stadig) sølvpapir?

Hvad er det godt til?

Alufolie, sølvpapir eller stanniol. Det har mange navne, men der er altså ikke tale om et kært barn. Sølvpapir tåler høj varme og har en god evne til at holde noget varmt, men det er også det eneste positive, vi kan sige.

Hvad skal du være opmærksom på?

Sure fødevarer som syltede agurker, rødbeder og citron harmonerer rigtigt dårligt med sølvpapir. Det skyldes, at den knitrende emballage indeholder aluminium, som bliver opløst af syren i fødevarerne. Så vandrer aluminiummet over i maden, og det er noget rod, for vi får rigeligt aluminium fra andre kilder, og for meget af det kan påvirke vores nervesystem og gøre os mindre frugtbare.

Alufolie er heller ingen ven af miljøet – tværtimod. Produktionen af aluminium er nemlig meget energikrævende. Vælg derfor en anden emballagetype, hvis du overhovedet har mulighed for det. Bruger du det alligevel, skal du holde det væk fra mikroovnen – her vil det nemlig danne gnister.

HUSK! Sure fødevarer som citroner og tomat må ikke pakkes ind i sølvpapir.