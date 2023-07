Nogle af de vigtigste celler i immunforsvaret er de såkaldte T-celler, der er en undergruppe af de hvide blodlegemer. De dannes i knoglemarven, men før de er klar til at patruljere i din krop og kaste sig over inficerede celler, skal de først forbi brislen, hvor de lærer at genkende kroppens egne celler, så de ikke angriber dem.

Hvide blodlegemer, som viser potentiale til at angribe kroppens egne celler, er dumpet og bliver frasorteret her, før de laver ravage. Brislen, der også kaldes thymus, sidder lige bag brystbenet. Den vokser fra fødslen og når sin storhedstid i puberteten. Derefter begynder den at skrumpe.

Det er en af forklaringerne på, at immunsystemet svækkes med alderen, og at vi bliver mere modtagelige over for infektioner.