Kan tomatsuppe genopvarmes?

Tomatsuppe kan fint varmes op efter nedkøling. Tomater koger dog hurtigt op og risikerer at sprøjte ud over dit fine hvide køkken. Så husk at røre flittigt rundt i tomatsuppen under opvarmning – uanset om det foregår på kogeplade eller i mikroovn.

Den bedste måde at genopvarme en frossen tomatsuppe på er ved at lade den stå og tø op i køleskabet natten over.