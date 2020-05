Ristet brød med avocado og pocheret æg

Avocadomad med pocheret æg

4 personer





Sådan laver du avocadomad med porceheret æg

Rist brødene

Bring 1 liter vand i kog i en gryde, og tilsæt eddike

Slå æggene ud i en kop, ét ad gangen

Pisk kraftigt i vandet, og hæld forsigtigt æggene i. Kog 3½ min. ved svag varme. Tag æggene op, og dyp dem et kort øjeblik i koldt vand

Halvér avocadoerne. Skær dem i skiver, og anret på de ristede brødskiver

Læg æggene på madderne, krydr med salt og peber, og drys med frø og kerner

Pynt med valgfrie krydderurter, og servér straks

Når du skal pochere, fungerer det bedst med helt friske æg, for jo ældre ægget er, jo mere får hviden lyst til at gå sine egne veje i stedet for at samle sig om blommen.