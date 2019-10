Græskarsuppe – efterårets bedste hyggespreder

Hvad serverer jeg til græskarsuppe?

For at fuldende din græskarsuppe skal du have noget, der bidrager med lidt bid og konsistens. Klassikeren er selvfølgelig et par skiver brød, men du kan også tænke i at servere suppen med en knasende topping eller crumble ovenpå. Klassikerne er crutoner, kerner eller bacon, men de hører ikke nødvendigvis til blandt de sundeste valg. Du kan i stedet give din græskarsuppe ekstra smag og lidt ekstra protein, hvis du fx vælger ristede kikærter eller græskarkerner.

Sunde toppings til græskarsuppe

Ristede kikærter

Stegt kyllingebryst

Rugbrødscroutoner

