Er riskiks sunde?

Ris indeholder arsen, som er et stof, der optages i risene fra vandingsvandet. Uorganisk arsen har tidligere været brugt som pesticid og i forbindelse med imprægnering af træ, og derfor kan stoffet forekomme nogle steder, hvor man dyrker ris.

Forskning fra blandt andre WHO viser, at hvis man får for meget uorganisk arsen i kosten, kan det øge risikoen for kræft på længere sigt, og børn kan hurtigt få spist for meget arsen gennem fx riskiks. Det sker, fordi børn spiser store mængder mad i forhold til deres kropsstørrelse.

Fødevarestyrelsen fraråder derfor helt, at man serverer riskiks (og risdrik) til børn.

Voksne kan bedre spise og drikke mad indeholdende arsen, men det er stadig bedst at undgå at udsætte sig selv for stoffet konstant i årevis.

Som med mange andre madprodukter er riskiksen altså hverken ond eller god, men den skal primært spises, fordi man kan lide smagen – ikke for sundhedens skyld. En riskiks af og til kan du sagtens nyde, især hvis du i øvrigt får en alsidig og sund kost.