Kend din køderstatning

En lang ingrediensliste er noget af det, der kan springe i øjnene ved køderstatninger. Mange af os er opdraget til at tænke, at produkter med korte ingredienslister også er de sundeste, så derfor kan køderstatninger virke som små uigennemskuelige kemifabrikker. Det er dog ikke altid tilfældet.

“Det svarer lidt til at sige, at en ret er dårlig, fordi der er mange krydderier i. En lang ingrediensliste behøver ikke at være et problem i sig selv, og nærstuderer man ingredienslisterne for køderstatningsprodukter, er der for det meste tale om uskyldige ting som løgpulver, planteolie og kulhydratkilder,” siger Maria Felding.

Træerne vokser dog ikke ind i himlen for plantekødet. Ifølge Maria Felding er der særligt to ting, som du skal holde øje med, hvis du vil købe køderstatninger. Det er mængden af mættet fedt og salt – begge kan være meget høje. Maria Felding deler to gode og nemme rettesnore: