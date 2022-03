Er det sundt at være veganer?

Veganere spiser kun planteføde og dermed ingen produkter, der har involveret levende væsner – honning er fx også et no-go. Hvor sundt det er, har altid været og er stadig omdiskuteret.

Hvis du lever vegansk, er der på den ene side visse næringsstoffer, du skal være særligt opmærksom på at få. Faktisk anbefaler Fødevarestyrelsen, at veganere dagligt tager et tilskud på 2 µg vitamin B12 samt 10 µg vitamin D – sidstnævnte dog kun fra oktober til april. Tilskud af jod, selen, jern, calcium, vitamin A, riboflavin (også kaldet vitamin B2) samt zink kan også være relevant.

På den anden side kommer mange veganere helt naturligt til at spise mere grønt, og en række befolkningsstudier har vist, at både vegetarer og veganere har en nedsat risiko for at udvikle bl.a. hjertekarsygdomme og kræft.

Så dét, vi med sikkerhed kan sige, er, at der er mange måder at spise sundt på, og veganisme kan sagtens være en af dem, så længe du sørger for at få dækket dit behov for næringsstoffer.