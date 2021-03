10 madvarer, diætisten altid har i sit køkken

4. Mælk

Derfor:

“Mælk er en oplagt kilde til at få kalk nok. Optageligheden af kalk i mælk er bare så meget bedre end i grønne grøntsager. Jeg møder ofte modstand omkring mælk, men jeg synes, at mælk virkelig kan noget godt sundheds- og smagsmæssigt. Det handler om at se det i et bredere perspektiv. For hvis dét, at jeg putter mælk i min grød, kan få mig til at spise en masse gode rugkerner og havregryn, så er det det hele værd. Det er dog vigtigt at tænke over, hvilken type mælk du vælger på den lange bane. Drikker du fx meget mælk i kaffen, kan du spare mange kalorier ved at vælge skummetmælk i stedet for sødmælk.”

Sådan:

“Jeg bruger gerne mælk til at gøre morgengrøden blød og rund, og dagens mange krus kaffe og te udgøres også alle af en tredjedel mælkeskum. Jeg drikker primært skummetmælk derhjemme, men jeg nyder også gerne en kop kaffe med sødmælk, hvis muligheden byder sig.”





5. Røde linser

Derfor:

“Røde linser indeholder mange gode næringsstoffer som vitaminer, mineraler og fibre. De koger hurtigt ud og er dermed nemme at bruge i mange retter. Samtidig mætter bælgfrugter bedre end kød. Du kan altså spise færre bælgfrugter ift. samme mængde kød og så blive mere mæt. De røde linser giver en blød, rund mundfornemmelse, hvilket gør dem lækre at spise. De smager dog meget mildt i sig selv, så smagen skal hjælpes på vej med nogle krydderier.”

Sådan:

“Jeg spiser ikke så meget kød, så bælgfrugter som linser er enormt gode til at skabe en cremet smag. Jeg bruger dem oftest i supper, og de er også gode i gryderetter som alternativ til fløde, fordi de tykner sovsen, ligesom de fungerer super i en hurtig ret med svitsede hvidløg, løg, porrer og en brik flåede tomater.”





6. Mandler

Derfor:

“Jeg spiser ikke mandler for sundhedens skyld, men fordi de smager så uendeligt godt. Mandler kan dét, som alle nødder kan, nemlig at bidrage med gode fedtsyrer, vitaminer, mineraler og fibre. Der er mange, der tænker mandler som en superfood. Men det er godt at vide, at halvdelen af en mandel er fedt. Det er godt fedt – men det indeholder stadigvæk mange kalorier.”

Sådan:

“Jeg spiser ofte en lille håndfuld mandler i en snæver vending, når jeg er sulten. Mandlerne er lækre i sig selv, fordi de er crunchy og ikke behøver tilberedelse. Men de smager endnu bedre, når de er ristede – fx i soja og sirup.”

Se, hvordan du laver de lækre soja-/sirups-ristede mandler i videoen nedenfor.