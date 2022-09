Courgette, zucchini og squash – kært barn har mange navne.

Uanset hvad du kalder den, er én ting sikker: Planten giver et virkelig stort udbytte.

Og det er ikke så skidt, for den agurkelignende grøntsag kan bruges i mange retter til både morgen, middag og aften.

Smagsmæssigt gør den ikke så meget væsen af sig, og selvom du måske tænker, at det er en ulempe, er det faktisk ret smart. Fordi den ikke tilføjer så meget smag, er det en oplagt “snigergrøntsag”, der kan puttes i alverdens retter, uden at du – eller ungerne – rigtigt lægger mærke til det.

Squashen egner sig både til at blive grillet, stegt og bagt, men du kan også spise den rå i salater. Og mens du mæsker dig i vegetardeller eller squashkage, kan du glæde dig over, at den er kaloriefattig, og at du får lidt K-vitamin, fibre og A-vitamin.